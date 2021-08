Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vrijdagmiddag zijn volledige Starship-raket in elkaar gezet. De raket is 118 meter hoog en daarmee de grootste ooit gemaakt.

De raket bestaat uit twee delen. Het bovenste deel heet Starship (het passagiers- en cargogedeelte). Daaronder bevindt zich de Super Heavy (de stuwraket, een bundeling van 29 Raptor-raketmotoren). Het bovenste deel heeft ook nog eens zes raketmotoren.

Het is voor het eerst dat de twee onderdelen van de Starship op elkaar staan. Met de raket moeten weer mensen naar de maan gaan, maar uiteindelijk ook naar Mars. De raket is krachtiger en groter dan de Saturn V van 110 meter, die astronauten voor het eerst naar de maan bracht in de jaren zestig.

Nadat de delen op elkaar werden gezet, werden ze weer van elkaar afgehaald. Met de operatie werd dan ook bekeken of de delen goed op elkaar zouden passen. De volgende stap is waarschijnlijk dat SpaceX meer testen en analyses gaat uitvoeren.

Het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wil de raket binnenkort lanceren en in een baan rond de aarde brengen, om vervolgens weer terug te keren naar aarde. Het is nog niet bekend wanneer dat precies gaat gebeuren. SpaceX heeft daarvoor nog toestemming nodig van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit.

Prototypes van het bovenste deel van de Starship-raket werden de afgelopen tijd al getest met verschillende geslaagde lanceringen. In mei lukte het ook voor het eerst om een Starship-raket veilig te laten landen.