Facebooken op vakantie zonder dat je databundel opraakt met Facebook Lite, minder afgeleid door je smartphone met Forest en olympische afkickverschijnselen met Sonic. Dit zijn de apps van de week.

Forest

Forest leert je afkicken van je telefoonverslaving en helpt bovendien mee aan het behoud van de natuur in de echte wereld. De app laat je virtueel een boom planten en deze blijft groeien, míts je je houdt aan de door jou ingestelde tijdslimieten dat je je mobieltje niet mag gebruiken. Overschrijd je de limiet of pak je toch je telefoon, dan verliest de boom weer zijn takjes en kan hij zelfs doodgaan.

Forest speelt tijdens het groeien rustgevende geluiden af, zodat je je beter zou moeten kunnen concentreren. Is de boom volgroeid, dan verdien je muntjes en kun je een virtueel bos planten en nieuwe flora laten groeien. Schaf je de premiumversie aan, vrij van reclame met toegang tot meer opties, dan worden er in verschillende landen in Afrika echte bomen gepland.

Download Forest voor Android of iOS (gratis) of gebruik de Chrome-extensie.

Facebook Lite

De hele vakantie geen Facebook gebruiken is wellicht wat veel gevraagd. Je wil natuurlijk wel dat unieke baaitje, kasteel of restaurant met de wereld kunnen delen. Tegelijkertijd kan het veelvuldig gebruik van apps in het buitenland flink wat van je databundel afsnoepen. Wil je niet voor onaangename verrassingen komen te staan, dan kun je Facebook Lite gebruiken.

Het is letterlijk een lichtere versie van de normale Facebook-app, die als het ware een mobiele versie inlaadt van de website. De Lite-versie kost minder data om te laden waardoor je dus al direct data bespaart. Bijkomend voordeel is dat de app ook minder opslagruimte inneemt en lekker snel is.

Daarnaast kun je ervoor kiezen om foto's en filmpjes in lagere kwaliteit te posten (minder hoge resolutie), het automatisch afspelen van video's uit te schakelen en meer van dit soort zaken instellen om data te besparen.

Download Facebook Lite voor Android en iOS (gratis).

Sonic op de Olympische Spelen: Tokio 2020

Sonic, de beroemde blauwe egel (de mascotte van SEGA), heeft al vaker met Mario (de mascotte van Nintendo) olympische avonturen in spelvorm beleefd. Dit keer doet de snelheidsduivel het zonder de Italiaanse loodgieter, maar samen met zijn kameraden. En al mogen de Olympische Spelen in Tokio alweer bijna voorbij zijn, deze mobiele game is een vermakelijke manier om langzaam af te kicken van al het sportgeweld van de afgelopen weken.

Feitelijk is Sonic op de Olympische Spelen een verzameling minigames bestaande uit verschillende olympische disciplines zoals speerwerpen, boogschieten, verspringen, BMX en karate. Het levert vermakelijke en toegankelijke gameplay op die opvallend leuk is om te spelen.

Let op: er zijn in totaal zeven gebieden in Tokio om doorheen te reizen, die elk tot dertig uitdagingen bevatten. Je krijgt het eerste gebied gratis, maar moet daarna betalen voor alle volgende gebieden afzonderlijk, of als één enkele microtransactie. Dat laatste raden we aan als je het eerste gebied leuk vindt, dan ben je er in één keer van af en kun je daarna ongestoord medailles bij elkaar spelen.

Download Sonic op de Olympische Spelen voor Android en iOS.