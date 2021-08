De allereerste website werd op 6 augustus 1991 gepubliceerd door de Britse wetenschapper Tim Berners-Lee. De website vormde de basis voor het world wide web (www) dat we dertig jaar later nog steeds gebruiken.

Berners-Lee staat inmiddels bekend als de grondlegger van het www. Het idee kreeg vorm in maart 1989, toen hij bij het onderzoeksinstituut CERN in Zwitserland werkte.

Aanvankelijk ontwierp hij het www om het voor wetenschappers van over de hele wereld gemakkelijker te maken om informatie met elkaar te delen. Daarvoor moesten afzonderlijke computers aan elkaar worden verbonden.

De Brit stuurde een voorstel met een oplossing voor deze vorm van 'informatiemanagement' naar zijn baas Mike Sendall. Die schreef op het document dat het idee "vaag, maar opwindend" was.

Enkel platte tekst met hyperlinks

Pas twee jaar na zijn "vage, maar opwindende idee" publiceerde Berners-Lee de allereerste website, gehost op zijn eigen computer van het merk NeXT (een computerbedrijf van Apple-oprichter Steve Jobs). De URL was info.cern.ch, en die leidde naar een webpagina van CERN. De site bestaat enkel uit tekst en een aantal hyperlinks die verwijzen naar andere pagina's. "Het world wide web (W3) is een initiatief voor het opzoeken van informatie via hypermedia en moet universele toegang bieden tot een groot aantal documenten", luidt de openingszin.

Alleen mensen bij CERN beschikten aanvankelijk over de benodigde software om de pagina te bezoeken. De organisatie maakte de worldwidewebsoftware in 1993 publiek beschikbaar. Vervolgens zorgde met name de Mosaic-browser van de Amerikaanse National Center for Supercomputing Applications ervoor dat de technologie breed omarmd werd.

Inmiddels zijn we dertig jaar verder en zijn er naar schatting bijna 1,9 miljard websites online. Berners-Lee is nog steeds nauw betrokken bij de ontwikkeling van het internet. Zo bekleedt hij ook nu nog de directeursfunctie bij het World Wide Web Consortium (W3C) dat hij in 1994 oprichtte. Die organisatie creëerde de fundamenten voor het www om ervoor te zorgen dat verschillende websites op ongeveer dezelfde manier werken.

Zorgen over het 'volwassen' geworden internet

Berners-Lee is overigens niet altijd even blij met hoe het world wide web zich sinds de jaren negentig heeft ontwikkeld. In 2013 noemde hij het "een grove schending van basale mensenrechten" toen bekend werd dat Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten toegang hadden tot persoonlijke gegevens van internetgebruikers. Ook bekritiseerde hij eerder dit jaar nog socialemediaplatforms waarbij "nare dingen" gebeuren.

Inmiddels werkt Berners-Lee met een nieuwe start-up genaamd Inrupt aan een volgende versie van het internet. Daarmee wil hij gebruikers de controle teruggeven over hun eigen data.