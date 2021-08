Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson, is na jaren weer begonnen met het verkopen van tickets voor commerciële ruimtevluchten.

Het gaat om tickets voor een plekje aan boord van SpaceShipTwo. Wie mee wil, moet diep in de buidel tasten: de tickets kosten minstens 450.000 dollar (ruim 380.000 euro).

Eerder kostten tickets nog tussen de 200.000 en 250.000 dollar. Daarvan verkocht Virgin Galactic er naar eigen zeggen ongeveer zeshonderd. Het bedrijf had al aangekondigd dat de tickets na een jarenlange verkoopstop duurder zouden worden.

Tickets waren niet meer te koop sinds een dodelijk ongeval met SpaceShipTwo in oktober 2014. Toen stortte een eerdere versie van het ruimteschip, de VSS Enterprise, neer in de Mojavewoestijn in de VS, waarbij één piloot om het leven kwam. Branson beloofde toen eerst zelf naar de ruimte te vliegen, voordat het bedrijf commerciële vluchten zou uitvoeren. Vorige maand vloog hij met zijn eigen raket tot de rand van de ruimte.

Geïnteresseerden kunnen één plekje of meerdere plekken kopen of zelfs het hele ruimtevaartuig afhuren. De cabine is zo gebouwd dat er naast twee piloten tot zes passagiers mee kunnen. Momenteel worden alleen testvluchten met vier inzittenden uitgevoerd.

Het bedrijf hoopt vanaf het derde kwartaal van volgend jaar meer toeristen naar de ruimte te kunnen brengen.