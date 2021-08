Apple wil in de Verenigde Staten iPhones scannen op foto's van kindermisbruik. De techgigant ontwikkelt hiervoor speciale software die alarm slaat als hij denkt op illegale beelden te zijn gestuit. Een team van onderzoekers bepaalt vervolgens of de politie moet worden ingeschakeld.

Apple zegt dat het programma foto's op apparaten als de iPhone en iPad gaat vergelijken met afbeeldingen van kindermisbruik in een database van het National Center for Missing and Exploited Children. Het systeem zou een foutmarge van minder dan "één op de biljoen" hebben. Het bedrijf zegt dat het pas informatie over de foto's van gebruikers krijgt als die een collectie met bekend misbruikmateriaal in hun iCloud-account hebben.

Het techbedrijf kondigde meer maatregelen aan. Zo kan de digitale assistent Siri ingrijpen als gebruikers proberen te zoeken naar misbruikmateriaal. Ook komt er een optie in de berichtenapp Messages die kinderen kan beschermen als zij seksuele beelden proberen te verzenden of ontvangen. Die beelden kunnen dan geblurd worden en ouders krijgen een waarschuwing als dergelijke content wordt verstuurd of bekeken.

De Financial Times berichtte eerder al over het initiatief en omschreef het als een compromis. Apple zou proberen een balans te vinden tussen het beschermen van de privacy van klanten en het ondersteunen van overheden die meer hulp eisen bij de jacht op criminelen. Sommige experts zijn er niet gerust op. "Hiermee is het hek van de dam", voorspelde veiligheidsonderzoeker Matthew Green van de Johns Hopkins University in de krant. "Regeringen gaan dit van iedereen eisen."

Onderzoekers vertelden dat zo'n programma ook aangepast kan worden om andere content op te sporen, zoals beelden van onthoofdingen door extremisten of antiregeringsprotesten. Critici vrezen dat andere techbedrijven straks onder druk gezet kunnen worden om gegevens op telefoons op een vergelijkbare manier in te gaten te gaan houden.