Google heeft tussen 2018 en 2020 tientallen werknemers ontslagen, omdat zij misbruik hadden gemaakt van hun toegang tot middelen en gegevens van het bedrijf. Een woordvoerder van het concern heeft dat aan Motherboard laten weten.

In 2018 werden zouden achttien werknemers zijn ontslagen, omdat ze hun toegang hadden misbruikt, bleek uit een intern document van Google. Een jaar later werden om diezelfde reden 26 mensen ontslagen en in 2020 waren het er 36.

In de meeste gevallen werd niet op de juiste manier omgegaan met gevoelige informatie. Zo werd interne informatie met derden gedeeld. In sommige gevallen werden systemen van Google misbruikt. Volgens het document kan dat betekenen dat er gebruikersinformatie is ingezien of dat anderen toegang tot Google-data hebben gekregen.

Het aantal opzettelijke en onopzettelijke overtredingen is volgens de woordvoerder klein. "Elke werknemer krijgt jaarlijks trainingen, we onderzoeken alle beschuldigingen en overtredingen worden op gepaste wijze aangepakt."

Google zegt daarnaast verschillende dingen te doen om toegang tot gebruikersdata te beperken. Zo krijgen alleen bepaalde werknemers toegang en worden hun werkzaamheden gemonitord.