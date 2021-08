Wat is de beste kleine systeemcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een kleine systeemcamera is ideaal voor de veeleisende fotograaf die vaak onderweg is. De camera zelf is redelijk compact en makkelijk mee te nemen. Maar je kunt ook van lens wisselen en dus een extra lens meenemen voor specifieke situaties. Het zijn geen goedkope camera's. Maar als fotokwaliteit voor jou belangrijk is, is dit een logische keuze.

De Consumentenbond test verschillende soorten fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, film- en videokwaliteit, bediening, resolutie en scherpte. Er zijn in totaal 158 camera's getest die verkrijgbaar zijn.

Van de 35 geteste kleine systeemcamera's komt een model van Sony als Beste uit de Test. Een camera van Canon is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sony Alpha 7C (body) met FE 28-60mm f/4-5.6 (lens)

De Sony Alpha valt op vanwege de behoorlijk hoge aanschafprijs. Sony is erin geslaagd een grote sensor in een compacte behuizing te stoppen. Dit maakt hem wel erg prijzig. Met deze camera haal je een systeemcamera in huis van hoge kwaliteit en met geavanceerde functies.

Deze Sony scoort erg goed op foto- én videokwaliteit. Hij biedt hierbij uitstekende beeldstabilisatie. Maar ook andere aspecten zoals de resolutie, scherpte, kleurweergave en het dynamisch bereik (verschil tussen lichte en donkere delen) zijn heel goed.

De camera is prettig in het gebruik en de bediening werkt goed. Hij ligt lekker in de hand en heeft een goede grip met rubberen inleg. Het aanraakscherm is uitstekend en is draaibaar, wat handig is bij het maken van selfies. En ook de zoeker is zeer goed.

Een nadeeltje is dat het menu soms wat ingewikkeld kan zijn. En de menuknop is wat onhandig geplaatst.

Beste Koop: Canon EOS M50 (body) met 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (lens)

Deze Canon scoort goed en is een stuk goedkoper dan de Sony. Hij heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding en is een goed alternatief als je liever geen duizenden euro's uitgeeft voor een camera.

Op foto- en videokwaliteit lever je wel wat in ten opzichte van de Sony. Maar het is nog steeds ruim voldoende. De beeldstabilisatie werkt goed en de foto's hebben een goede kleurweergave. Op een aantal andere aspecten zoals resolutie, scherpte en dynamisch bereik scoort hij zelfs zeer goed.

De body voelt degelijk aan en heeft een goede grip. Het menu zit logisch in elkaar en de camera is makkelijk te bedienen. Hij heeft net als de Sony een draaibaar aanraakscherm. Het scherm en ook de zoeker zijn van prima kwaliteit.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.