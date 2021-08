Internetprovider DELTA komt met een nieuw en extra snel glasvezelabonnement. Ook krijgen bepaalde klanten een upgrade naar sneller internet, meldt het bedrijf donderdag.

Het gaat om een nieuw abonnement met een snelheid van 8 gigabit per seconde via glasvezel. Internetverbindingen via glasvezel zijn een stuk sneller dan die via kabel en koper. DELTA is vooral buiten de grote steden actief met het aanleggen van de infrastructuur voor glasvezel.

Het nieuwe abonnement is daardoor lang niet overal beschikbaar. Het kan vooralsnog alleen worden afgesloten in het Groningse Het Hogeland, het Noord-Hollandse Drechterland-Noord en Alphen, Chaam en Riel in Noord-Brabant. Volgens de provider komen er elke maand nieuwe plaatsen bij. Vanaf volgend jaar moet het abonnement ook voor alle bestaande glasvezelklanten beschikbaar zijn.

Klanten die op dit moment een abonnement van 400 megabit per seconde hebben, krijgen binnenkort een upgrade naar 1 gigabit per seconde. Hoewel hun internet sneller wordt, gaan zij 2,50 euro minder per maand betalen. Klanten die al een abonnement van 1 gigabit per seconde hebben, zijn 19 euro minder kwijt.

DELTA liet eerder deze week weten van plan te zijn om in 2025 het aantal eigen glasvezelaansluitingen ruim te verdubbelen naar twee miljoen adressen in Nederland. Daar wordt de komende jaren 2 miljard euro in geïnvesteerd. Het nieuwste netwerk dat DELTA nu uitrolt, kan snelheden tot 10 gigabit per seconde doorgeven.