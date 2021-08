Sony heeft genoeg chips geregeld om tot april 12,5 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 te kunnen verkopen, heeft het bedrijf woensdag gezegd tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers.

Sony verkoopt de PlayStation 5 sinds november 2020. Hoewel de console nog steeds vrijwel niet leverbaar is via winkelketens, weet Sony er toch veel te verkopen. Het apparaat is inmiddels ruim tien miljoen keer verkocht.

De belangrijkste oorzaak dat veel mensen toch naast de console grijpen, is een aanhoudend wereldwijd chiptekort. Sony zegt nu voldoende chips te hebben geregeld om tot april volgend jaar zo'n 12,5 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 te kunnen verkopen.

Uit de kwartaalcijfers blijkt ook dat de PlayStation 4 in het afgelopen kwartaal fors minder is verkocht. Er gingen slechts een half miljoen exemplaren over de toonbank, terwijl er in het vorige kwartaal nog 3,3 miljoen werden verkocht.