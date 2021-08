Diversiteit in games is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Waar eerst alleen de kleinere ontwikkelaars het aandurfden om bijvoorbeeld een hoofdpersonage te creëren dat homoseksueel is, staan ook de grotere studio's steeds vaker bij het onderwerp stil. Toch valt er nog winst te behalen.

Menno Deen is voorzitter van Games4Diversity, een organisatie zich inzet voor meer diversiteit in games door evenementen te organiseren. Hij vindt het een "verrijking" dat er steeds meer diversiteit in games komt. "Het is prettig als je jezelf kunt identificeren met karakters of een verhaallijn", zegt hij tegen NU.nl.

Lang hadden commerciële blockbusters weinig oog voor diversiteit, maar volgens Deen is de industrie in de afgelopen tien jaar veranderd. "We zijn volwassener geworden. De industrie heeft ingezien dat gamen voor iedereen is."

Het vooroordeel dat gamen vooral iets voor mannen is, klopt niet. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands-Amerikaanse bureau Newzoo. Die tonen aan dat wereldwijd gezien bijna de helft (46 procent) van alle gamers vrouw is.

Wel is de industrie nog altijd overwegend wit. Bij een jaarlijkse enquête van de International Game Developers Association zei 81 procent van de ondervraagde mensen die werkzaam zijn in de game-industrie wit te zijn. Volgens dezelfde organisatie is 61 procent van de gamers in de Verenigde Staten wit. Specifieke cijfers over Nederlandse gamers zijn er niet.

Omslag begonnen bij indiegames

Volgens Deen is de omslag naar meer diversiteit een aantal jaar geleden begonnen bij indiegames, spellen die zijn gemaakt door kleine en onafhankelijke ontwikkelaars. "Het is steeds makkelijker om games te maken en daarin je stem te laten horen. Kleine ontwikkelaars durven vaker hun eigen verhaal te vertellen. Zij hebben de grote ontwikkelaars laten zien: zo kan het ook."

Deen wijst bijvoorbeeld op de razend populaire zombiegame The Last of Us Part II, die vorig jaar zomer verscheen. Het spel speelt zich af in een postapocalyptische wereld die is overspoeld met mensen die zijn geïnfecteerd met een virus. Ellie, het hoofdpersonage in de game, heeft een homoseksuele relatie.

In de scifigame Mass Effect kunnen spelers ervoor kiezen om een romantische relatie aan te gaan met een personage van dezelfde sekse. Ook kunnen gamers zelf bepalen of zij als man of vrouw spelen en welke huidskleur het personage heeft.

Voorheen 'geen politiek in games'

Maar waarom komt er nu pas meer diversiteit in games? "Vroeger werd door ontwikkelaars vaak het argument gebruikt dat ze geen politiek in een game wilden stoppen. Maar door dat niet te doen, gingen ze voorbij aan de wensen van een grote groep mensen. Daar komen ze nu achter", zegt Deen.

Hoewel ontwikkelaars volgens hem op de goede weg zijn, valt er nog wel winst te behalen. "Het probleem is niet van de ene op de andere dag ineens opgelost."