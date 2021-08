We staan de hele dag in verbinding met elkaar en sturen elkaar grappige, mooie of ontroerende plaatjes via WhatsApp. Hartstikke leuk natuurlijk, maar je telefoon kan al snel aardig vol raken van al die afbeeldingen. Met deze tips maak je makkelijk ruimte vrij op je smartphone.

Ongemerkt kan je telefoon vol raken met gifjes, selfies en video's en die ruimte kun je vervolgens niet meer besteden aan je eigen muziek of foto's. Gelukkig kun je snel controleren of je smartphone is dichtgeslibd met media uit WhatsApp.

Opslag beheren

Open de app op je telefoon en kies voor 'Instellingen': bij Android-telefoons tik je op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om daar te komen, bij iOS-telefoons vind je de optie rechtsonder. Ga dan naar 'Opslag en data'. Via 'Opslag beheren' kom je vervolgens in het overzichtsscherm voor alle media die je via WhatsApp hebt opgeslagen.



Dit scherm laat je in één oogopslag zien of jouw telefoon inderdaad volstaat met allerlei soorten media van je WhatsApp-contacten. De balk bovenaan het scherm toont hoeveel GB aan foto's, filmpjes en gifjes er op je toestel staat opgeslagen. Ook kun je zien hoeveel ruimte er nog vrij is, zodat je gelijk weet of de schoonmaakbeurt nog even kan wachten.

Slim opruimen

Hoe ruim je je WhatsApp-folder vervolgens het slimste op? WhatsApp laat sowieso een categorie zien met alle bestanden groter dan 5 MB. Als je hierop tikt, zie je alle opgeslagen media op volgorde van grootte. Wil je snel ruimte vrijmaken, dan kun je hier dus het beste beginnen.



Daarnaast worden de media gesorteerd per WhatsApp-gesprek. Hoef je van je familie- of vrienden-app eigenlijk niets te bewaren, maar zouden er in je werkgesprekken nog wel belangrijke documenten kunnen zitten? Of is het tijd om alle foto's met je ex te wissen? Je hoeft alleen op het desbetreffende gesprek te tikken, alle bestanden te selecteren en het prullenbakicoon aan te raken.

Automatisch downloaden

Wil je voorkomen dat je telefoon weer snel volstaat, dan kun je ook de instellingen in WhatsApp veranderen zodat niet alles zomaar wordt opgeslagen. Bij de eerder genoemde instellingen 'Opslag en data' vind je de optie om het automatisch downloaden van bestanden uit te schakelen.



Je kun dit apart doen voor als je wel of niet op wifi zit, om je databundel te beschermen. Maar als je je opslagruimte vrij wil houden, kun je het automatisch downloaden ook helemaal uitzetten. Je krijgt tijdens een gesprek dan alleen een voorproefje te zien als je een bestand ontvangt. Wil je hem helemaal zien, dan tik je erop om hem te downloaden.

In de rubriek Lifehack geeft NU.nl elke week tips om je digitale leven iets makkelijker te maken.