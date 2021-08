Google heeft donderdag zijn nieuwe Nest-producten aangekondigd. Het gaat onder meer om een Nest Doorbell die niet meer in het stopcontact hoeft, omdat hij werkt met een oplaadbare accu.

Naast een draadloze deurbel kondigt Nest ook een nieuwe beveiligingscamera aan die met een accu werkt. Volgens het bedrijf geeft dat de gebruiker meer vrijheid om de camera en deurbel op te hangen waar hij wil. "Een stopcontact of bestaande deurbelbedrading is niet meer nodig", zegt het bedrijf.

Maar het kan wel. De producten van Nest werken ook bedraad, zodat ze kunnen opladen. De accu van een Nest Cam gaat op een volle accu één tot zes maanden mee, afhankelijk van het gebruik.

De nieuwe Nest Doorbell heeft een camera met nachtvisie voor in het donker en kan zes keer inzoomen. Met een langgerekte beeldverhouding van 3 bij 4 zijn mensen voor de deur van top tot teen te zien, zegt Nest.

De Nest Cam biedt een beeldresolutie van 1.080 pixels en is eveneens voorzien van nachtvisie. Ook is hij voorzien van HDR, waardoor het beeld ook goed blijft als de zon er rechtstreeks op schijnt. Zowel de deurbel als de beveiligingscamera is vanaf 24 augustus te koop voor 200 euro.