OPPO heeft nieuwe technologie om camera's achter smartphoneschermen te plaatsen gepresenteerd. De oplossing moet er onder meer voor zorgen dat het scherm niet aan kwaliteit inboet.

De camera ligt achter het scherm verscholen. Dat betekent dat van buitenaf niet te zien is dat de voorkant van de telefoon een camera bevat. De meeste telefoons die op de markt zijn, hebben voorop een camera in een uitsnede van het scherm of in een rand erboven.

Onder meer OPPO ontwikkelde de afgelopen jaren camerasystemen die achter beeldschermen geplaatst konden worden. Het nadeel van deze vroege versies was dat er minder schermpixels over de lens werden geplaatst, om genoeg licht door te kunnen laten voor foto's. Daardoor waren de camera's alsnog (een beetje) zichtbaar door het scherm heen.

OPPO zegt nu kleinere pixels te gebruiken, waarmee dezelfde beeldscherpte behouden blijft als op de rest van het oledscherm. Volgens het bedrijf moeten gebruikers hierdoor bij dagelijks gebruik van het toestel "bijna geen visueel verschil zien" tussen de plek waar de camera onder het scherm zit en de rest van het scherm.

Vooralsnog is niet bekend wanneer OPPO van plan is dit systeem in een telefoon voor consumenten uit te brengen. De eerste telefoon met een camera onder het scherm die op de markt verscheen, was de ZTE Axon 20 5G. ZTE zegt bij de Axon 30 eveneens een hogere pixeldichtheid boven de camera te hebben, om de lens onzichtbaar te maken.