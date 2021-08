Google is in de Verenigde Staten beschuldigd van het tegenhouden van innovatie van andere bedrijven, vanwege een overeenkomst die Google met Facebook sloot over online advertenties. Twee bedrijven uit de staat Massachusetts hebben daarom een zogenoemde classactionzaak aangespannen, waar gedupeerden zich bij kunnen aansluiten.

De bedrijven menen dat Google zijn dominante positie op het gebied van online advertenties kon behouden door een deal te sluiten met Facebook, terwijl andere adverteerders aan de zijlijn werden gehouden.

Het gaat om een in 2014 ontwikkeld systeem voor advertenties waarin bedrijven als Google en concurrenten van het techconcern werden samengebracht. Facebook omarmde het systeem aanvankelijk. Volgens de klagers besloot het socialemediabedrijf in 2018 echter om het programma te beperken en Google een voorkeursbehandeling te geven in de advertentieactiviteiten.

"Toen de macht van Google op de onlineadvertentiemarkt werd bedreigd, sloot het een overeenkomst met Facebook om innovatie en concurrentie af te snijden", zeggen de bedrijven. Ze zeggen dat Google verantwoordelijk is en vragen een vergoeding voor geleden schade.

Google en Facebook hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. De dominante positie van de techreuzen is al jaren omstreden. Eerder dit jaar kondigde de Europese Commissie nog aan een nieuw mededingingsonderzoek naar Google te openen. Daarbij wordt onderzocht of Google de toegang tot gebruikersdata voor het aanbieden van advertenties alleen zelf gebruikte of dat derden ook toegang kregen.