Apple heeft de prijzen voor aankopen in de Europese App Store verlaagd, maakt het bedrijf bekend in een bericht aan ontwikkelaars. Dankzij de wijziging worden ook apps in Nederland de komende dagen goedkoper.

In een bijgevoegd document worden de nieuwe App Store-prijzen vermeld. Een app die eerder 1,09 euro kostte, zal voortaan nog 0,99 euro kosten. Apple zegt dat prijzen soms aangepast worden "als belastingtarieven of de waarde van valuta's veranderen".

De prijzen lopen voortaan in stapjes van 1 euro op en lopen daarmee gelijk aan de dollarprijzen. Zo kost de goedkoopste betaalde app 0,99 cent en betaal je voor duurdere apps 1,99 euro, 2,99 euro en zo verder.

In alle landen waar met de euro betaald wordt - met uitzondering van Montenegro - worden de prijzen verlaagd. Ook in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk worden apps goedkoper. De prijzen gaan juist omhoog in Georgië en Tadzjikistan, vanwege nieuwe btw-tarieven aldaar.

Europrijzen voor de App Store werden in 2017 voor het laatst gewijzigd. Toen werden ze juist verhoogd. Een app die eerst 0,99 euro kostte, werd daarna voor 1,09 euro verkocht. Duurdere apps kostten oplopend 2,29 euro, 3,49 euro of 4,49 euro.

Overigens verandert er niets aan de percentages van de winst die ontwikkelaars bij appverkopen moeten afdragen aan Apple. De ontwikkelaar blijft 70 procent van het geld houden en staat 30 procent af aan Apple.