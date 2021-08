Gebruikers van WhatsApp kunnen voortaan foto's en video's versturen die verdwijnen nadat de ontvanger ze heeft bekeken. De optie heet 'eenmalige weergave', schrijft WhatsApp-moederbedrijf Facebook in een blogbericht.

De nieuwe functie moet WhatsApp-gebruikers meer controle geven over hun privacy. "Hoewel foto's en video's op onze telefoons een belangrijk deel van ons leven zijn, hoeft niet alles wat we delen permanent opgeslagen te worden", schrijft Facebook.

Met de eenmalige weergave wordt een foto pas geopend als de ontvanger er zelf op tikt. Nadat het plaatje wordt afgesloten, is het niet nog eens te bekijken. In het WhatsApp-gesprek komt in plaats daarvan een herinnering te staan dat de foto al is geopend.

Gedeelde foto's en video's worden niet opgeslagen in de fotogalerij op de telefoon van de ontvanger. Hoewel de beelden uit de chat verdwijnen, raadt WhatsApp wel aan om ze alleen te sturen naar mensen die de gebruiker vertrouwt. De ander kan namelijk nog wel screenshots of een schermopname maken. Daarvan ontvangt de verzender geen melding.

Een foto of video met eenmalige weergave moet binnen veertien dagen worden geopend, anders vervallen de beelden. De berichten worden standaard versleuteld, zodat WhatsApp de inhoud niet kan zien. Als de ontvanger een ontvangen bericht rapporteert, wordt het echter wél beschikbaar gesteld aan WhatsApp.

De functie wordt de komende dagen beschikbaar gemaakt voor alle WhatsApp-gebruikers wereldwijd.

Zo verstuur je een foto met eenmalige weergave