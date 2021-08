De lancering van ruimtevaartuig Starliner gaat dinsdag opnieuw niet door, meldt ontwikkelaar en vliegtuigbouwer Boeing op Twitter. Het ruimteschip had moeten opstijgen voor een onbemande vlucht naar ruimtestation ISS, maar de lancering is uitgesteld.

De systemen die de raket in de gaten houden, gaven aan dat een paar kleppen bij de motoren aan boord niet goed stonden. Dat moet nu gecontroleerd worden. De eerstvolgende mogelijkheid om te lanceren is woensdag om 18.57 uur (Nederlandse tijd), maar het is niet zeker of dat gaat lukken.

Het is de tweede keer dat de lancering van de Starliner wordt uitgesteld. Vorige week kwam dat door problemen bij een Russisch vaartuig dat was aangekomen bij het ISS. De motoren van dat vaartuig gingen onverwacht aan, waardoor de positie van het hele ruimtestation veranderde. De vluchtleiding besloot de lancering van de Starliner uit te stellen om alle aandacht op het ISS te kunnen richten.

Eind 2019 mislukte een andere onbemande testvlucht van de Starliner. Die kwam niet aan bij het ISS en keerde na twee dagen terug op aarde. Als de generale repetitie nu wel lukt, wil Boeing rond het einde van het jaar voor het eerst mensen naar het ISS brengen.