Xiaomi zou in het tweede kwartaal van dit jaar Samsung voorbij zijn gestreefd op de Europese markt voor smartphones, meldt onderzoeksbureau Strategy Analytics dinsdag. De Chinese fabrikant staat nu aan kop.

Volgens het onderzoeksbureau heeft Xiaomi in het tweede kwartaal 12,7 miljoen smartphones geleverd in Europa, een stijging van 67,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het marktaandeel is 25,3 procent. Samsung leverde 12 miljoen telefoons, een daling van 7 procent, en heeft een marktaandeel van 24 procent.

Samsung was jarenlang marktleider, maar Xiaomi heeft die koppositie volgens Strategy Analytics nu overgenomen. Telefoons van de Chinese fabrikant zouden vooral populair zijn in Italië, Oekraïne, Rusland en Spanje. Wereldwijd staat Samsung nog wel op de eerste plaats.

Eerder werd al bekend dat Xiaomi Apple voorbij was gestreefd. Apple staat volgens het onderzoeksbureau in Europa op de derde plek met 9,6 geleverde telefoons, een stijging van 15,7 procent, en heeft een marktaandeel van 19,2 procent. OPPO leverde fors meer telefoons (een stijging van 180 procent) en staat op de vierde plaats met een marktaandeel van 5,6 procent.