Blizzard-directeur J. Allen Brack stapt op, meldt de gameproducent dinsdag. Eerder werd bekend dat Activision Blizzard voor de rechter wordt gesleept vanwege discriminatie en seksuele intimidatie van vrouwelijke werknemers.

Het vertrek van Brack werd bekendgemaakt in een e-mail aan het personeel. De directeur wordt vervangen door Jen Oneal en Mike Ybarra, die al langer bij het bedrijf werken.

Brack werd in 2018 directeur van Blizzard nadat Mike Morhaime opstapte. Hij heeft zijn vertrek in de e-mail niet toegelicht, maar heeft in een verklaring gezegd vertrouwen te hebben in zijn opvolgers.

Vorige maand werd bekend dat de Amerikaanse staat Californië een rechtszaak heeft aangespannen tegen Activision Blizzard. Een toezichthouder deed twee jaar lang onderzoek naar de werkcultuur binnen het bedrijf en concludeerde dat vrouwelijke werknemers worden gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd.

In de aanklacht staat onder meer dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen en minder snel promotie maken. Ook hebben verschillende leidinggevenden vrouwen lastiggevallen.

De staat schrijft in de aanklacht ook dat een medewerkster zelfmoord heeft gepleegd tijdens een bedrijfsuitje. De vrouw zou een seksuele relatie hebben gehad met een leidinggevende. Tijdens het uitje zouden collega's naaktfoto's van haar hebben verspreid.

Activision Blizzard noemde de beschuldigingen in eerste instantie onterecht, maar liet later weten een onderzoek te starten. Medewerkers van het bedrijf gingen vorige week tijdens een staking de straat op.