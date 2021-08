Door een storing bij internetbeheerder Ittdesk zit een grote groep studenten sinds zondagnacht zonder internet. Het bedrijf kan nog niet zeggen wanneer de problemen zijn opgelost.

Ittdesk levert internet aan verschillende studentenhuisvesters, zoals Xior, SSHN, Idaelis, Vestide, Sayhaey en The Cohesion. Hoeveel studenten precies last hebben van de problemen is onduidelijk, maar gezamenlijk huisvesten de bedrijven tienduizenden studenten.

Een woordvoerder van Ittdeks bevestigt aan NU.nl dat er problemen zijn, maar kan niet vertellen wat daarvan precies de oorzaak is. Het zou mis zijn gegaan tijdens gepland onderhoud, maar waarom de problemen aanhouden is volgens hem "lastig te zeggen".

"Afgelopen nacht is er een fix geweest waarvan we dachten dat het de oplossing was. Het internet heeft een poosje gedraaid, maar het bleek niet stabiel genoeg. We werken nu met man en macht aan een stabiele fix", zegt de woordvoerder. Hoelang dat nog gaat duren, is onduidelijk.

Studenten hoeven overigens niet op een compensatie te rekenen vanuit Ittdesk. "Wij hebben geen directe factuurrelatie met de student, dus wij kunnen geen compensatie bieden. Het eerste aanspreekpunt is de huisvester. Bovendien is het veel te vroeg om het daarover te hebben. Belangrijk is om eerst te kijken hoe we de problemen zo snel mogelijk oplossen", aldus de woordvoerder.