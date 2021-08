Muziekdienst Spotify test een Plus-abonnement dat 0,99 dollar per maand kost, schrijft The Verge. Het abonnement bevat nog steeds reclames, maar biedt meer functies dan een gratis account.

Met Spotify Plus is het mogelijk om zo veel nummers over te slaan als de gebruiker wil. Dat is een verschil met het gratis abonnement, waarbij je slechts zes nummers per uur mag skippen.

Ook is het met het goedkope abonnement mogelijk om zelf nummers te kiezen om te luisteren, in tegenstelling tot bij het gratis account, waarmee gebruikers veelal beperkt zijn tot het willekeurig afspelen van nummers op albums en in afspeellijsten.

Het Plus-abonnement kost een tiende van een Spotify Premium-abonnement. Een goedkopere versie bestaat tot nu toe niet. De gratis variant bestaat sinds 2018 in zijn huidige vorm.

Een woordvoerder zegt tegen The Verge dat dit Plus-abonnement wordt getest bij een klein aantal gebruikers. Het is niet bekend of Spotify Plus ook in Nederland wordt getest. NU.nl heeft navraag gedaan, maar nog geen antwoord ontvangen.

Ook is nog onduidelijk of de test op een later moment breder beschikbaar komt. "Sommige tests maken de weg vrij voor uitbreidingen, maar andere leveren alleen lessen op", zegt een woordvoerder tegen The Verge. "We hebben op dit moment geen extra informatie om te delen."