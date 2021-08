De Franse cyberbeveiligingsdienst ANSSI heeft de spionagesoftware Pegasus gevonden op telefoons van drie Franse journalisten, schrijft The Guardian. Wereldwijd zouden zeker 180 journalisten door de software in de gaten gehouden worden.

Het is voor het eerst dat een onafhankelijke instantie zich over bevindingen uit het Pegasus-project buigt, schrijf The Guardian. De omstreden software kwam recent weer aan het licht na onderzoek van internationale mediabedrijven, die een lijst met 50.000 telefoonnummers van mogelijke doelwitten vonden.

In Frankrijk zou in elk geval een leidinggevende medewerker van televisiezender France 24 doelwit zijn geweest. Daarnaast werd Pegasus gevonden op de telefoon van een onderzoeksjournalist van de website Mediapart. Ook de directeur van die site had de software op zijn telefoon.

Een bron van France 24 zegt tegen The Guardian "extreem geschokt" te zijn doordat een werknemer van de zender mogelijk werd gemonitord. "We zullen het hier niet bij laten, er volgen juridische stappen."

De journalisten werden mogelijk in de gaten gehouden door klanten van het Israëlische bedrijf NSO Group, de maker van Pegasus. Dat bedrijf levert de spionagesoftware aan overheden en inlichtingendiensten. Naar eigen zeggen levert het met de technologie manieren om "overheden te helpen bij het opsporen en onderzoeken van terrorisme en criminaliteit om duizenden levens te redden".