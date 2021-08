Microsoft heeft Windows 365 beschikbaar gemaakt. Met die zakelijke dienst kunnen computersystemen Windows 10 en 11 in de cloud draaien, vanaf servers van Microsoft. De dienst kost per maand minstens 18,20 euro per gebruiker, afhankelijk van de gekozen instellingen.

Windows 365 wordt door Microsoft omschreven als een cloud-pc, waarmee je apps en documenten op elk apparaat kunt streamen. Dat moet bijvoorbeeld uitkomst bieden voor werknemers die vanaf hun thuiscomputer willen inloggen op een computer die op kantoor staat. Inloggen op Windows 365 kan ook op telefoons, tablets en andere apparaten.

Microsoft heeft de prijzen inmiddels bekendgemaakt. Bedrijven en ondernemingen die van het abonnement gebruik willen maken, hebben keuze uit verschillende instellingen, die vervolgens de prijzen bepalen.

Het goedkoopste abonnement kost 18,20 euro per gebruiker per maand. Die krijgt daar onder meer 2 GB aan werkgeheugen en 64 GB opslagruimte voor terug. Naarmate deze instellingen worden uitgebreid, gaan de prijzen omhoog. Het duurste abonnement kost 147,50 euro per maand, voor 32 GB RAM en 512 GB aan opslag.

Gebruikers zijn met Windows 365 niet gebonden aan alleen Windows-programma's. Net als op een andere computer kunnen ze zelf andere programma's installeren. Daarnaast moet het systeem razendsnel werken. Volgens Microsoft kunnen gebruikers na het opstarten direct verder waar ze mee bezig waren. "De staat van je cloud-pc blijft hetzelfde, ook als je van apparaat wisselt."