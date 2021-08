Twitter gaat samenwerken met nieuwsplatforms Reuters en Associated Press (AP) om desinformatie in tweets te kunnen ontmantelen. Het sociale medium maakte dat in een blogbericht bekend.

De samenwerking wordt gestart omdat Twitter het naar eigen zeggen belangrijk vindt dat mensen betrouwbare informatie vinden als ze ergens naar op zoek zijn. De persbureaus gaan Twitter helpen om meer context en achtergrondinformatie te bieden bij ontwikkelingen die veel berichten op het netwerk genereren.

Berichten die in de Twitter-trends komen te staan, moeten direct van een begeleidende tekst en links naar meer informatie worden voorzien. Deze onderwerpen in context plaatsen moet voortaan ook sneller gebeuren, volgens Twitter het liefst nog voordat een onderwerp viraal is gegaan.

Aanvankelijk zullen Reuters en AP zich richten op Engelstalige onderwerpen. Het is niet bekend of later ook trends in andere talen van context worden voorzien door nieuwsorganisaties.

Dit is de eerste keer dat Twitter met persbureaus samenwerkt om accurate informatie op zijn platform te promoten. Reuters en AP werken wel al samen met Facebook bij het factchecken van berichten. Eerder dit jaar presenteerde Twitter Birdwatch, een moderatiesysteem waarmee vrijwilligers tweets rapporteren waarin mogelijk desinformatie staat.