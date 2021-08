Google heeft maandag de Pixel 6 en Pixel 6 Pro aangekondigd. De smartphones moeten later dit jaar verschijnen, meldt het techbedrijf op Twitter.

Google heeft nog niet alle specificaties bekendgemaakt. Wel is al duidelijk dat de Pixel 6 Pro drie camera's krijgt, inclusief een lens met vier keer optische zoom. De Pixel 6 mist die lens en heeft twee camera's.

Beide telefoons krijgen een zogenoemde Tensor-chip die Google zelf heeft gemaakt. Daarmee zou de telefoon onder andere grote stappen maken op het gebied van spraakopdrachten, vertaling, ondertiteling en dictaat.

Beide modellen verschijnen in drie verschillende kleuren. Het is nog niet bekend wanneer de telefoons precies verkrijgbaar zijn. Google spreekt over "de herfst".

Ook is nog niet duidelijk hoeveel de smartphones gaan kosten. Eerdere Pixel-modellen verschenen officieel niet in Nederland, maar waren wel via de Duitse webwinkel van Google te koop.