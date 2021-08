De Europese Commissie (EC) is een uitgebreider onderzoek gestart naar de overname van Kustomer door Facebook. Brussel vreest dat de overname slecht kan zijn voor de concurrentie op de Europese markt.

Kustomer maakt geavanceerde klantservicesystemen voor bedrijven voor onder meer het afhandelen van vragen, bestellingen en retouren. In die systemen worden verschillende contactmogelijkheden, bijvoorbeeld via Facebook, Instagram en WhatsApp, geïntegreerd in de klantafhandeling.

Facebook kondigde eind november aan het Amerikaanse softwarebedrijf te hebben gekocht voor ongeveer 1 miljard dollar (ongeveer 841 miljoen euro). De techgigant had voor de overname toestemming aan Oostenrijk gevraagd, maar dat land vroeg de EC de situatie te bekijken.

De EC kondigde vervolgens in mei een verkennend onderzoek naar de overname aan. De commissie zegt zich zorgen te maken over de resultaten van dit eerste onderzoek en daarom de zaak uitvoeriger te willen bekijken.

Brussel vreest onder meer dat de overname slecht kan zijn voor de concurrentie. Ook is de commissie bang dat de overname gevolgen kan hebben voor de markt van online advertenties. Facebook zou op dat gebied nog meer macht krijgen.