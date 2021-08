YouTube is in Nederland en andere Noord-Europese landen begonnen met het testen van een nieuw Premium-abonnement. Premium Lite is een goedkoper abonnement om zonder advertenties naar video's op de dienst te kijken.

YouTube Premium Lite kost 6,99 euro per maand. Daarmee is het goedkoper dan een regulier Premium-abonnement, waarvoor je 11,99 euro per maand betaalt.

Met Premium Lite kunnen YouTube-gebruikers naar video's kijken zonder dat die steeds onderbroken worden door advertenties. Dit geldt voor zowel video's in de YouTube-apps (iOS, Android, smart-tv's en gameconsoles) als in de browser. Ook YouTube Kids bevat met het abonnement geen advertenties meer.

Andere reguliere Premium-functies zijn in de Lite-versie gestript. Zo kun je geen video's downloaden om ze offline te kijken en wordt afspelen op de achtergrond niet toegestaan. Daarmee gaat een video verder terwijl je andere apps gebruikt of het scherm uitschakelt.

Volgens een woordvoerder van Google heeft nog niet elk account toegang tot de test, ook niet als diegene in het testgebied woont. Het is eveneens nog niet duidelijk of en wanneer YouTube het nieuwe abonnement voor iedereen beschikbaar maakt.