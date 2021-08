IKEA brengt in oktober een bijzettafel met een ingebouwde slimme luchtreiniger op de markt. Het apparaat is te bedienen met een app, kondigt de meubelgigant maandag aan.

De luchtreiniger STARKVIND heeft vijf verschillende ventilatorsnelheden en een automatische stand. Een ingebouwde sensor meet de kwaliteit van de lucht en past de ventilatorsnelheid van de automatische stand daarop aan. Ook kunnen gebruikers de snelheid van de ventilatoren aanpassen via de IKEA Home smart-app.

Volgens IKEA kan de luchtreiniger ongeveer 99,5 procent van de kleinere deeltjes in de lucht wegfilteren. Het apparaat krijgt drie filters. Het eerst filter vangt haar en stof op, terwijl het tweede filter geschikt is om fijnstof en pollen weg te filteren. Het derde filter absorbeert gassen en onaangename geuren, bijvoorbeeld van koken.

Het apparaat is geschikt voor kamers tot 20 vierkante meter. Naast de luchtreiniger die is ingebouwd in een bijzettafel, brengt IKEA ook een luchtreiniger zonder bijzettafel op de markt. Het tafelmodel kost 149 euro, de losse luchtreiniger 99 euro.

Update: De prijzen zijn aan het artikel toegevoegd.