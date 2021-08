Apple en Google hebben maatregelen getroffen tegen Unjected, een nieuwe app voor mensen die niet zijn gevaccineerd tegen COVID-19. De bedrijven vinden dat de app hun regels rondom het verspreiden van desinformatie over het coronavaccin overtreedt, schrijft Bloomberg.

Unjected is een sociaal netwerk en een datingapp ineen. Mensen kunnen er een profiel maken, een match krijgen met anderen en berichten naar elkaar sturen. Ook is er een overzicht waar openbare berichten geplaatst kunnen worden. Daar werden onjuiste beweringen over het coronavirus en coronavaccins geplaatst.

Apple heeft Unjected uit de App Store verwijderd. Volgens het bedrijf moeten alle apps die betrekking hebben op het coronavirus geloofwaardige gezondheids- en veiligheidsinformatie bevatten. Die informatie moet afkomstig zijn van erkende instanties.

Unjected werd al eens afgewezen in de App Store, maar was na gemaakte aanpassingen toch weer welkom in de appwinkel van Apple. Sindsdien zou de ontwikkelaar veranderingen hebben doorgevoerd waarmee toch niet meer aan de eisen wordt voldaan. Zo moedigt Unjected gebruikers aan om bepaalde woorden te vermijden, om detectie door Apple te voorkomen. Maar ook dat is tegen de regels van Apple.

In de Google Play Store is de app nog wel te vinden, zij het in aangepaste vorm. Nadat Google onjuiste informatie in de app aantrof, gaf het Unjected enkele weken de tijd om de betreffende berichten te verwijderen. In plaats daarvan haalde Unjected zijn complete nieuwsoverzicht uit zijn app om aan de regels te voldoen.

Medeoprichter Shelly Thomson zegt tegen Bloomberg dat ze het volledige overzicht, inclusief de gerapporteerde berichten, op termijn weer terug wil brengen. Ze hoopt dat de berichten dan "onder de radar" blijven.