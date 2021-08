Mensen met een telefoon die werkt op Android 2.3.7 (Gingerbread) of ouder kunnen vanaf 27 september niet meer inloggen bij hun Google-account. Dat blijkt uit een hulpdocument van het bedrijf.

Waarschijnlijk zijn er weinig mensen die nog gebruikmaken van dit mobiele besturingssysteem, dat bijna tien jaar geleden verscheen. Degenen die er nog wel mee werken en na 27 september proberen in te loggen bij Google-diensten zoals Gmail, YouTube en Maps krijgen waarschijnlijk een foutmelding te zien.

Google zegt het oude besturingssysteem niet meer te ondersteunen "vanwege constante ontwikkelingen om onze gebruikers veilig te houden". Meer details geeft het bedrijf niet.

Iedereen die een Android-toestel heeft dat werkt met Android 3 of nieuwer kan gewoon blijven inloggen. Google adviseert mensen te upgraden naar een nieuwere versie van Android om toegang tot de diensten van het bedrijf te behouden. Het blijft wel mogelijk om via de webbrowser in te loggen.