Zoom schikt voor 85 miljoen dollar (71,6 miljoen euro) in een rechtszaak die was aangespannen omdat de privacy van gebruikers in het geding zou zijn doordat persoonsgegevens werden gedeeld met Facebook, Google en LinkedIn. Dat schrijft Reuters. Ook konden onbevoegden inbreken bij Zoom-bijeenkomsten, wat 'zoombombing' wordt genoemd.

De zaak werd in de Verenigde Staten gevoerd. Het ging om een zogeheten classaction, waarbij mogelijke gedupeerden zich konden aansluiten. Hoeveel dat er uiteindelijk waren, is niet bekend.

Als de schikking wordt goedgekeurd door de Californische rechter, kunnen mensen die zich bij de zaak hadden aangesloten 15 procent van hun abonnement terugkrijgen. Dat komt neer op bedragen tussen de 15 en 25 dollar.

Hoewel Zoom schikt, erkent het bedrijf geen fouten. Wel belooft het zijn beveiliging te verbeteren. "De privacy en veiligheid van onze gebruikers zijn topprioriteiten voor Zoom", zegt een woordvoerder tegen Reuters. "We nemen het vertrouwen dat mensen in ons hebben dan ook zeer serieus."

Zoom is in het verleden regelmatig bekritiseerd vanwege zijn beveiliging. In 2020 werd het gebruik van Zoom door meerdere scholenorganisaties in de VS verboden vanwege zoombombing. Onbevoegden die bij gesprekken binnendrongen, deelden vervolgens hun scherm om racistisch of pornografisch beeld te laten zien.