Internetprovider DELTA is van plan in 2025 het aantal eigen glasvezelaansluitingen ruim te verdubbelen naar twee miljoen adressen in Nederland. Daar wordt de komende jaren 2 miljard euro in geïnvesteerd.

Momenteel heeft DELTA in heel Nederland 900.000 adressen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Volgens de provider komen daar maandelijks 20.000 bij.

DELTA is vooral buiten de grote steden actief met het aanleggen van de infrastructuur voor glasvezel. Internetverbindingen via glasvezel zijn een stuk sneller dan die via kabel en koper.

Die snelheden gaan de komende jaren verder omhoog. Op het huidige netwerk kunnen downloadsnelheden tot 1 gigabit per seconde (Gbps) gehaald worden. Volgens DELTA gaan die snelheden vanaf 2022 omhoog naar 10 Gbps. De provider maakt later nieuwe abonnementen en prijzen bekend.

Helft van Nederland heeft toegang tot glasvezel

Met de nieuwe investering en uitbreidingsplannen zet DELTA de achtervolging op KPN en Ziggo in. KPN maakte eind juni nog bekend inmiddels drie miljoen huishoudens op glasvezel te hebben aangesloten. De provider wil tot eind 2026 nog eens drie miljoen adressen aansluiten.

Ziggo heeft op het moment zo'n 3,5 miljoen adressen aangesloten op zijn glasvezelnetwerk. Dat netwerk loopt tot de wijkkasten, vanaf daar levert Ziggo zijn netwerk via coax naar de mensen thuis. In 2022 moeten alle klanten toegang tot het snelle netwerk krijgen, al noemt het bedrijf geen exacte aantallen.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn inmiddels 3,9 miljoen van de 8 miljoen Nederlandse huishoudens op glasvezel aangesloten. De laatste jaren groeide dat aantal flink.

Hoewel de ACM blij is met de uitrol van het netwerk, adviseerde de autoriteit eerder dit jaar een betere samenwerking tussen providers. Zo moet de uitrol worden versneld en de overlast voor omwonenden worden verminderd.