Zakenman en SpaceX-eigenaar Elon Musk heeft zich vrijdag via Twitter kritisch uitgelaten over Apples commissiebeleid voor appontwikkelaars. Hij noemt het feit dat ontwikkelaars 30 procent van hun appinkomsten moeten afdragen aan de techgigant "compleet onredelijk".

"Apple vraagt te veel geld. 30 procent afdracht betalen voor werk dat bijna niet incrementeel is, is compleet onredelijk", schrijft Musk. Ook stelt hij dat spelontwikkelaar Epic Games "niet had gekozen voor eigen betaalmiddelen als de commissies eerlijker waren".

Hierbij verwijst de zakenman naar het juridisch conflict tussen Apple en Epic Games. Dat begon in augustus vorig jaar, toen Apple Epics schietspel Fortnite uit de App Store haalde. Epic besloot om een eigen betaalsysteem in Fortnite te zetten om de commissie te omzeilen, die de ontwikkelaar te hoog vindt. Dat was tegen de regels van Apple, waarna Fortnite uit de App Store werd gehaald. In mei stonden de twee bedrijven tegenover elkaar in de rechtszaal.

Volgens Epic is de commissie van 30 procent aan Apple te hoog, maar kunnen ontwikkelaars niet anders, omdat de App Store de enige manier is om apps aan te bieden aan iPad- en iPhone-bezitters. Apple verdedigt de afdrachten, door te zeggen dat deze nodig zijn om de kwaliteit van de App Store en de veiligheid van gebruikers te waarborgen.

Eerder deze week heeft Musk tijdens een presentatie van Tesla's kwartaalcijfers ook kritiek geuit op Apple, door te zeggen dat hij "de concurrentie nooit op een oneerlijke manier buitenspel zou zetten", schrijft Business Insider.