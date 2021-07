Telegram schrijft in een blogpost over de nieuwste update dat maximaal duizend gebruikers tegelijkertijd een videogesprek kunnen bekijken. De berichtendienst zegt dat ze de kijkerslimiet de komende tijd nog verder wil ophogen.

In een videogesprek kunnen nu maximaal dertig gebruikers beelden uitzenden, terwijl 970 anderen kunnen toekijken. Of Telegram ook meer zenders in de videobelfunctie mogelijk wil maken, is niet bekend.

De dienst schrijft ook over andere nieuwe functies. Zo hebben de videoberichten een hogere resolutie gekregen. In hoeverre de resolutie omhoog is gegaan, is niet duidelijk. In een-op-eengesprekken kunnen gebruikers nu ook hun scherm delen met het geluid van hun smartphone. Als een gebruiker bijvoorbeeld via het schermdelen een video laat zien, dan kunnen meekijkende gebruikers de video ook horen. Eerst was dit niet mogelijk.

Verder is de tekenfunctie in de mediabewerker verbeterd, zodat gebruikers beter kunnen tekenen op foto's en videobeelden. Ook is het mogelijk om chatberichten na een maand automatisch te verwijderen. Eerder konden gebruikers er alleen voor kiezen om berichten na een dag of een week te wissen.