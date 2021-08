Facebooks metaverse moet een gedeelde online wereld worden waarin mensen kunnen communiceren, werken en gamen in een virtuele omgeving die niet aan platte schermen is gebonden. Zo beschrijft Facebook-topman Mark Zuckerberg de virtuele ruimte in een interview met The Verge vorige week. Maar wat is een metaverse precies? En hoe wil Facebook het gebruiken?

De term metaverse komt voor het eerst voor de sciencefictionroman Snow Crash van Neal Stephenson uit 1992. Die verwijst naar een mengeling van fysieke, toegevoegde en virtuele realiteit in een gedeelde online ruimte.

Volgens zakenman Matthew Ball moet de omgeving ook een gezonde, zelfstandige economie bevatten en moeten gebruikers hun avatars en goederen van de ene plaats in het metaverse naar de andere kunnen brengen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een liveconcert wil bijwonen die aan de andere kant van de wereld plaatsvindt. Reizen kost echter te veel tijd en te veel geld. Je kunt een livestream volgen vanaf je telefoon, maar dan mis je wel de ervaring van het 'erbij zijn'.

In het geval van een goedwerkend metaverse zou je het concert vanuit je achtertuin kunnen meemaken. Via een digitaal loket kan je betalen voor je 'kaartje', waarna je vervolgens virtueel tussen andere concertgangers staat en jij je favoriete artiest op het podium voor je ziet.

Bestaat er al een metaverse?

Er bestaat geen metaverse die aan alle eisen van de term voldoet, maar er zijn wel een aantal platforms en spellen die metaverse-achtige trekjes hebben. Een van die spellen is Animal Crossing: New Horizons op de Switch.

Het bevat winkels, een eigen munteenheid en een aandelenmarkt in de vorm van de Stalk Market, waarbij je knolrapen koopt en verkoopt. Ook zoeken spelers elkaar online en in het echte leven op om items, zoals meubels en kleding, met elkaar te ruilen. Zo mengen de verschillende realiteiten zich in beperkte mate met elkaar. Veel andere spellen hebben ook een eigen economie, zoals de roleplayinggame World of Warcraft.

Wat wil Facebook bereiken met zijn metaverse?

Zuckerberg zegt in een presentatie in juli dat hij verschillende eigenschappen van Facebook, zoals het vormen van gemeenschappen en online winkelen, wil samenbrengen in het metaverse. "Wat het metaverse in grote lijnen moet doen, is een gemeenschapsgevoel scheppen en je het gevoel geven dat je ergens fysiek aanwezig bent. Dat voelt veel natuurlijker en comfortabeler", zegt Zuckerberg.

Ook denkt Zuckerberg dat onder anderen kunstenaars en zelfstandig ondernemers veel baat hebben bij een overlappende online ruimte. Die hebben namelijk niet altijd het geld om een fysieke werkruimte te huren.

Daarnaast kan het metaverse ook nuttig zijn voor gebruikers die ver van steden wonen. "Een werkend metaverse komt het dichtst in de buurt van een werkend teleportatieapparaat", zegt Zuckerberg.

Hoe gaat Facebook het metaverse maken?

Hoe en met welke middelen Facebook zijn gemengde wereld precies gaat vormgeven, is nog niet duidelijk. Het bedrijf heeft al veel ervaring met virtual reality door de ontwikkeling van zijn Oculus-brillen, maar hoe Facebook die technologie wil toepassen, is nog niet bekend. Zuckerberg geeft toe dat zijn bedrijf het idee nog verder moet uitwerken. Het kan nog jaren duren voordat we het metaverse zien dat Facebook wil maken. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar wat er op technisch vlak mogelijk is, maar ook wat de wetgeving toelaat.

Hoe meegaand overheden en autoriteiten zullen zijn op juridisch vlak is nog maar de vraag. Facebook heeft wereldwijd zijn handen vol aan diverse rechtszaken over privacyschending en het misbruik van zijn machtspositie. Ongeacht hoe de toekomst van het socialemediaplatform eruitziet, Facebooks metaverse blijft voorlopig nog sciencefiction.