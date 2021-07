De Amerikaanse overheidswaakhond GAO oordeelt dat NASA niet met Blue Origin of andere bedrijven hoeft te onderhandelen over haar bemande maanmissie, schrijft CNBC vrijdag. Miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin, had in april een klacht ingediend bij GAO, omdat NASA in eerste instantie had beloofd dat zij met meerdere partijen een contract zou afsluiten.

Bezos wilde het contract samen met luchtvaart- en defensieconcerns Lockheed Martin, Northrop Grumman en Draper binnenhalen. Hij hoopte via GAO de druk op NASA op te voeren, zodat die het eerdere besluit om voor SpaceX te kiezen in zou trekken. De overheidsinstantie verwerpt de klacht echter.

Volgens GAO is NASA vrij in haar keuze, omdat het ruimtevaartagentschap minder budget heeft voor de missie dan zij aanvankelijk dacht. Daarom is NASA een exclusief contract aangegaan met SpaceX van zakenman Elon Musk.

Daarnaast vroeg Musks ruimtevaartbedrijf een aanzienlijk lagere prijs dan Blue Origin. Bezos' bedrijf had bijna 6 miljard dollar (ruim 5 miljard euro) aan NASA gevraagd, terwijl SpaceX 'slechts' 2,9 miljard dollar (ongeveer 2,4 miljard euro) wilde voor het bouwen van de maanlander.

Deze week heeft Bezos een nieuw bod gedaan: 2 miljard dollar. Blue Origin zal de kosten dan de komende twee jaar voor eigen rekening nemen, mocht NASA akkoord gaan. Dat aanbod blijft onveranderd, zegt een woordvoerder van Blue Origin tegen CNBC als reactie op de uitspraak van GAO.

Eerste bemande maanmissie sinds 1972

NASA stuurde in 1972 voor het laatst astronauten naar de maan. In dat jaar eindigde het Amerikaanse Apolloprogramma. Sinds 2007 werkt NASA aan een vervolg op Apollo: Artemis. Hiervoor werkt NASA al langere tijd aan een nieuwe raket en een astronautencapsule, maar de organisatie zocht nog naar een commercieel bedrijf dat de maanlander moest verzorgen.

De maanlander Starship van SpaceX is momenteel volop in ontwikkeling en moet in de toekomst in staat zijn om groepen mensen naar de maan en Mars te brengen. Dat wordt echter niet het ruimtevaartuig waarmee astronauten vanaf de aarde vertrekken: daar zal de capsule Orion voor worden gebruikt. Astronauten moeten met Orion in een baan om de maan komen, waar twee astronauten overstappen naar Starship.

De eerste maanlanding kan - als alles goed gaat - mogelijk al in 2024 plaatsvinden.