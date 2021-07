De Luxemburgse privacywaakhond CNPD heeft Amazon een boete opgelegd van 746 miljoen euro. Het webwinkelconcern zou de Europese regels hebben overtreden bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. Volgens Bloomberg gaat het om de hoogste privacyboete ooit in Europa.

Amazon is in de EU gevestigd in Luxemburg en valt daarom in eerste instantie onder de Luxemburgse toezichthouder CNPD. De zaak loopt al sinds 2019, toen een Franse organisatie voor het beschermen van privacyrechten een klacht indiende.

Er gingen onlangs al geruchten dat het Amerikaanse concern een fikse geldstraf boven het hoofd hing. Het besluit over de boete dateert van 16 juli, maar Amazon treedt er vrijdag pas mee naar buiten.

Amazon zegt dat de beschuldigingen ongegrond zijn. Het bedrijf is daarom van plan beroep aan te tekenen. Volgens het bedrijf zijn er geen data gestolen en zijn er geen gegevens van klanten bij derden terechtgekomen.