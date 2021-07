Neuralink, een bedrijf van Elon Musk, heeft ruim 200 miljoen dollar (ruim 168 miljoen euro) opgehaald voor de ontwikkeling van draadloze computerchips die in het brein geïmplanteerd kunnen worden.

Neuralink wil met het geld zijn eerste product op de markt brengen. Ook wordt het bedrag gebruikt voor onderzoek en de ontwikkeling van toekomstige producten.

Het bedrijf wil proefpersonen met computers verbinden door elektroden in hun hersenen te implanteren. Het doel hiervan is dat mensen die bijvoorbeeld verlamd zijn in de toekomst een computer of telefoon kunnen besturen met hun hersenen.

Neuralink deelde in april een video van een aap met een breinimplantaat die het spelletje Pong bestuurt met zijn hersenen. Eerder implanteerde het bedrijf al een chip ter grootte van een muntje in de hersenen van een varken.