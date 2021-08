Soms ben je toe aan een nieuw apparaat, ook al gaat je oude telefoon, pc of laptop eigenlijk nog prima mee. Je kunt er dan voor kiezen om hem te verkopen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit veilig gebeurt en de nieuwe eigenaar niet met je persoonlijke gegevens aan de haal gaat?

Voor telefoons zijn een aantal simpele stappen meestal genoeg. Vroeger bestond het probleem dat handige techneuten gewiste data nog tevoorschijn konden toveren, maar tegenwoordig versleutelen smartphones automatisch je gegevens. Heb je een oudere telefoon, dan kun je in de instellingen zoeken naar 'versleutelen' of 'coderen' om dit alsnog zelf te laten doen.

Om de telefoon helemaal schoon te vegen, is een reset naar fabrieksinstellingen voldoende. Op Android-toestellen kan het even zoeken zijn naar deze optie. Meestal staat het onder 'Systeem', 'Geavanceerd' en dan 'Opties voor resetten', of onder 'Algemeen beheer' en 'Resetten'. Op iPhones vind je dit onder 'Algemeen', 'Stel opnieuw in' en dan 'Wis alle inhoud en instellingen'.

Het is overigens aan te raden om je eerst overal op af te melden, zeker op iPhones die gekoppeld zijn aan je iCloud of iTunes. Dit doe je door in de instellingen op je naam te tikken en vervolgens op 'Log uit'. Op oudere modellen moet je je apart afmelden bij 'iCloud' en 'iTunes Store en App Store'.

Vergeet ook vooral niet een back-up te maken van alle bestanden die je graag wil bewaren, zoals je vakantiefoto's. En haal natuurlijk alle kaartjes uit het toestel voordat je hem doorverkoopt.

Pc en laptop

Een pc of laptop veilig verkopen, vereist wat meer handelingen. Hier kunnen meer gevoelige gegevens op staan die niet in de verkeerde handen mogen vallen, zoals je boekhouding, werkgegevens of een kopie van je paspoort. Het simpelweg wissen van al die bestanden is niet genoeg, omdat ze met herstelsoftware gemakkelijk terug te halen zijn.

Het formatteren van je pc is voor normaal gebruik prima, maar alleen als je je apparaat doorverkoopt aan iemand die je vertrouwt. Je bestanden zijn namelijk niet écht weg: dit proces vertelt alleen aan je pc dat alle ruimte op de harde schijf voor nieuwe data mag worden gebruikt. Pas als dat ook echt gebeurt, worden oude data overschreven.

Bestanden overschrijven

Alle koppelingen naar jouw oude bestanden worden weggehaald, maar een goede technicus zou ze in principe nog terug kunnen halen. Wil je helemaal zeker van je zaak zijn, dan kun je een programma als CCleaner gebruiken. Hiermee worden jouw oude data tot wel 35 keer overschreven, waardoor het echt onmogelijk wordt om ze nog terug te halen.

Bij een Mac-computer is het overigens wel voldoende om de harde schijf te wissen. Dit doe je door de Mac opnieuw op te starten en Command + R in te houden. Via de optie 'Schijfhulpprogramma' kun je nu een schijf wissen en daarna macOS opnieuw installeren. Vergeet ook hier niet om eerst bij alle Apple-diensten uit te loggen.

In de rubriek Lifehack geeft NU.nl elke week tips om je digitale leven iets makkelijker te maken.