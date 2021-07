De videoclip bij het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Astley heeft de mijlpaal van een miljard kijkers op YouTube bereikt. De video wordt op internet vaak gebruikt als grapje, door hem naar mensen te sturen die een ander filmpje verwachten. Deze grap wordt 'Rickrolling' genoemd.

Astley heeft in een video op Twitter gereageerd. "Dit is waanzinnig", zegt hij. "De wereld is een geweldige en mooie plek en ik mag me gelukkig prijzen."

De video is inmiddels 34 jaar oud en op YouTube heeft de officiële video er elf jaar over gedaan om een miljard kijkers te trekken. Dat is vooral te danken aan het Rickrolling-fenomeen, waardoor de clip volgens de BBC dit jaar alleen al 2,3 miljoen keer werd bekeken op 1 april.

Het idee van Rickrolling ontstond in 2007 op het internetforum 4chan. Mensen die naar een specifieke video zochten, werden door andere forumleden "geholpen" met een linkje. Vervolgens bracht die hen bij wijze van grap steevast naar de video van Never Gonna Give You Up.

Astley heeft meerdere keren over het fenomeen gesproken. Zo noemde hij het in het verleden "bizar en grappig". Toen Astley in 2020 een oude foto op Reddit plaatste - het werd het meest gewaardeerde Reddit-bericht van het jaar - werd hij zelf nog 'gerickrolld'. Een gebruiker zei Astley te hebben ontmoet toen hij twaalf jaar oud was, maar postte een link naar de videoclip in plaats van naar de foto van het moment. Astley klikte en reageerde: "Ik salueer je!"

Kijkrecord in handen van Baby Shark Dance

Never Gonna Give You Up is overigens verre van de eerste video op YouTube die een miljard keer bekeken is. De eerste video die de mijlpaal bereikte, was de videoclip bij het nummer Gangnam Style van PSY in 2012. Ook andere clips, zoals Justin Biebers Baby, Bohemian Rhapsody van Queen en Numb van Linkin Park zijn de miljard voorbij.

Het Zuid-Koreaanse kinderliedje Baby Shark Dance is de meest bekeken YouTube-video ooit. Dat nummer met kleurrijke clip is ruim negen miljard keer bekeken.