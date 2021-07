Het internationale ruimtestation (ISS) raakte donderdagavond kort uit positie, toen de net aangesloten Russische Nauka-module plotseling zijn stuwmotoren startte. Daardoor draaide het ISS zo'n 45 graden. Dankzij motoren van andere modules kon het ruimtestation weer in balans worden gebracht.

De Nauka-module kwam donderdagmiddag aan bij het ISS, waar het onder meer de Nederlandse robotarm afleverde die astronauten moet gaan helpen bij ruimtewandelingen. Drie uur na het koppelen ontstonden er alsnog problemen, toen de stuwraketten volgens NASA-woordvoerder Rob Navias "onopzettelijk en onverwacht" ontbrandden.

Als gevolg hiervan raakte het ruimtestation 47 minuten lang zijn gecontroleerde houding kwijt. Dat gebeurt vrijwel nooit. "De bemanning is nooit in gevaar geweest", zei Navias donderdagavond. Toch werd de bemanning wel geïnstrueerd goed naar buiten te kijken om op te letten of het station niet werd geraakt door ruimtepuin.

Toen de balans weer in orde was, gingen Nauka-beheerders in Rusland direct aan de slag om te zorgen dat de motoren niet nog eens aan zouden slaan. Hoe de problemen precies ontstonden, is niet bekend.

"Yeehaw!", tweette NASA-vluchtleider Zebulon Scoville toen zijn dienst er donderdag op zat. "Dat. Was. Een. Dag." Na het herstel werd de verdere dagplanning voor astronauten aan boord geschrapt en werkten ze aan inspectie van de Nauka-module.

Het zijn niet de eerste problemen met de Nauka-module, die eigenlijk al in 2007 naar het ISS had moeten vertrekken. Vanwege technische problemen werd de lancering steeds uitgesteld. Maar ook de reis van afgelopen week ging niet zonder horten of stoten. Zo waren er al motorproblemen na de lancering en haperde het systeem waarmee de module aan het ISS gekoppeld moest worden. Die problemen werden onderweg nog opgelost.