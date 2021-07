Zes medewerkers van het Bravis ziekenhuis in Brabant hebben onlangs onrechtmatig in een patiëntendossier gekeken. Ze waren niet betrokken bij de behandeling van de patiënt, maar waren "nieuwsgierig", schrijft het ziekenhuis in een door Omroep Brabant ingezien bericht aan het personeel.

"Enkele weken geleden heeft zich binnen het ziekenhuis een situatie voorgedaan waarbij zes medewerkers in een dossier hebben gekeken van een patiënt die in Bravis was opgenomen om te komen overlijden. Zij waren niet betrokken bij de daadwerkelijke behandeling van de patiënt", schrijft het ziekenhuis volgens de omroep.

Het ziekenhuis heeft de zaak onderzocht en zegt dat de medewerkers in het dossier keken omdat ze zich betrokken voelden of nieuwsgierig waren. "Dit soort redenen zijn per definitie onrechtmatig en worden direct bestraft."

De zes medewerkers zouden tijdens een steekproef tijdens de lamp zijn gelopen en hebben een waarschuwing gekregen. De familie van de patiënt is op de hoogte gesteld. Ook zegt het ziekenhuis melding te hebben gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.