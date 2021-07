Controleer waar de symbolen in het label van je kleding voor staan en versla monsters met een augmentedrealitygame van The Witcher. Dit zijn de apps van de week.

Laundry Lens

Bij het doen van de was, moet je in de basis natuurlijk gelijke kleuren bij elkaar in de machine doen en zoek je dingen bij elkaar die dezelfde temperatuur aankunnen. Toch moet je met nog veel meer rekening houden.

Zo kun je niet zomaar alles in de droogtrommel gooien en mag je sommige kledingstukken wel strijken, maar enkel tot een maximale temperatuur. Dergelijke informatie staat op elk kledingstuk samengevat met symbooltjes. Maar was het vierkant met een rondje nou de droogtrommel, of de driehoek met een kruis?

De app Laundry Lens helpt je een handje. Je richt de camera van je smartphone op het label, waarna de app de symbooltjes herkent en ze op een rijtje zet. Door op de knop 'Zie Instructies' te tikken, wordt kort en bondig bij elk icoontje in het Nederlands uitgelegd wat de bedoeling is.

In plaats van de camera te gebruiken, kun je ook zoeken naar een symbool. Zowel door langs een lijst van icoontjes te scrollen, als door zoektermen te gebruiken.

Download Laundry Lens voor iOS (gratis).

The Witcher: Monster Slayer

The Witcher is niet meer weg te denken uit populaire cultuur. Na een succesvolle boekenreeks kwamen er onder andere drie populaire games en een grootse Netflix-serie uit over deze bovennatuurlijke monsterjagers. De nieuwste toevoeging is een augmentedrealitygame voor je smartphone.

In deze game neem jij de rol aan van een Witcher en moet je jouw zwaard, spreuken en magische drankjes gebruiken om allerlei monsters in je omgeving te verslaan. Deze monsters bevinden zich vrij letterlijk in je omgeving, omdat je rond moet lopen om ze te vinden en ze via de camera van je telefoon in de wereld worden geplaatst. Vergelijkbaar met Pokémon GO, maar dan een stuk enger.

Naast het verslaan van grote monsters, moeten er ook opdrachten worden voldaan. Zo moet je al snel het mysterie oplossen van een verdwenen paard. Misschien ligt het hoofd van het dier wel iets verderop bij je in de straat?

Daarnaast ontmoet je verschillende personages, verzamel je beloningen voor het verslaan van monsters en kun je zelf magische drankjes maken om de gevechten te vergemakkelijken.

Download The Witcher: Monster Slayer voor Android of iOS (gratis).

1 Bekijk hier beelden van The Witcher: Monster Slayer

Mohi

Het uit Nederland afkomstige Mohi noemt zichzelf een slow media app. Het idee is dat je aanbevelingen doet voor je volgers rondom boeken, artikelen, films, podcasts en meer. Je volgt daarnaast ook mensen wier smaak je vertrouwt, om hun aanbevelingen te zien.

De app wil op deze manier orde in de chaos van de talloze streamingdiensten en andere media bieden. Voor als je niet wil vertrouwen op algoritmes, maar op de smaak van mensen die je vertrouwt.

Door alvast enkele bekende schrijvers en zakenmensen aan te trekken, die hun aanbevelingen delen via de app, verwacht Mohi direct genoeg te bieden voor nieuwe gebruikers. Daarnaast hopen de makers dat vrienden en familie elkaar gaan volgen.

Download Mohi voor Android of iOS (gratis).