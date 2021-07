Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport past voorlopig een tekortkoming in de CoronaCheck-app niet aan. Momenteel houden gevaccineerde personen een groen vinkje, ook als ze later positief op het coronavirus zijn getest.

Het Outbreak Management Team (OMT) constateerde op 19 juli dat een 'groene' code in de CoronaCheck-app vanwege een volledige vaccinatie niet automatisch ingetrokken wordt na een eventuele positieve test. Daardoor kunnen deze positief geteste personen alsnog toegang krijgen tot locaties en gelegenheden waar een negatieve test vereist is.

Donderdag is dit nog altijd mogelijk. Een woordvoerder bevestigt dat het ministerie op 13 augustus een beslissing neemt over een mogelijke aanpassing van de app.

Waarom het nog even duurt om een besluit te nemen en de CoronaCheck-app aan te passen, kan het ministerie ondanks herhaaldelijke verzoeken van NU.nl donderdag niet precies uitleggen. Volgens een woordvoerder moet er "onder andere naar de techniek gekeken worden".

"Aan een vaccinatiebewijs is momenteel geen geldigheidsduur gekoppeld in de app", zegt de woordvoerder. "Het OMT heeft in een advies gewezen op de situatie dat iemand positief test terwijl diegene gevaccineerd is. De komende weken wordt breed gekeken hoe het systeem van toegangstesten kan worden verbeterd. Daar wordt dit advies bij betrokken."

Volgens de woordvoerder ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. "Dat geldt overigens voor alle maatregelen. Als je positief bent getest, moet je in quarantaine. Ook als je gevaccineerd bent."

Het OMT adviseerde vorige week alle bezoekers van grote evenementen en drukbezochte horeca - zowel ongevaccineerd als gevaccineerd - om een negatief testbewijs te vragen. Er bestaat namelijk een kleine kans dat gevaccineerde mensen toch met het coronavirus besmet zijn. "Een vaccinatie beperkt de kans dat je corona krijgt, maar sluit het niet uit", aldus de woordvoerder.