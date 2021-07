De Europese Commissie heeft samen met vijf grote internetbedrijven online platforms opgeroepen zich achter de Europese gedragscode te scharen voor het bestrijden van nepnieuws over het coronavirus.

Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft en Google ondernemen op basis van die gedragscode al gericht actie tegen coronanepnieuws. Maar meer bedrijven "moeten hun verantwoordelijkheid nemen om twijfel over en verzet tegen vaccinatie, aangewakkerd door desinformatie, te verslaan", aldus EU-commissaris Thierry Breton.

De vijf grote internetbedrijven hebben in Brussel gerapporteerd over de stappen die ze tot nu toe hebben genomen tegen desinformatie over COVID-19 die via hun diensten over het internet wordt verspreid. Ze werken daarvoor onder meer samen met gezondheidsautoriteiten.

De commissie werkt ook aan verdere versterking van de vrijwillige gedragscode en wil het aantal deelnemers uitbreiden. Daarbij denkt de commissie aan onder meer kleinere sociale media en regionale zoekmachines, de online reclamesector en online betaaldiensten (zoals iDEAL of creditcardfirma's).