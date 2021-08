Wat is het beste oordopje met draad? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Tegenwoordig zijn draadloze oordopjes het meest gangbaar. Maar oordopjes met draad zijn in veel gevallen ook nog steeds een prima oplossing. En ze zijn een stuk goedkoper in aanschaf dan draadloze oordopjes.

De Consumentenbond test verschillende soorten koptelefoons op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en degelijkheid. In totaal zijn er 183 koptelefoons getest die verkrijgbaar zijn, waarvan 21 oordopjes met draad.

Binnen de categorie oordopjes met draad komen oordopjes van Sony als Beste uit de Test. Deze zijn erg gunstig geprijsd en daarmee ook tegelijkertijd de Beste Koop. Een goed alternatief is een model van Sennheiser.

Beste uit de Test én Beste Koop: Sony MDR-XB50AP

Met deze oordopjes van Sony haal je oordopjes in huis met een goede geluidskwaliteit. En ook nog eens tegen een gunstige prijs. Veel waar voor je geld dus.

In het snoer zit een afstandsbediening verwerkt. De functies daarvan zijn beperkt. Zo kun je wel pauzeren en afspelen, maar het volume regelen kan niet.

Je kunt de afstandsbediening zowel met een Android-smartphone als met iPhone gebruiken. Via een ingebouwd microfoontje kun je via de oordopjes bellen met je smartphone.

De oordopjes worden geleverd met een reistasje en vier verschillende maten plugjes.

Alternatief: Sennheiser CX 100

Een goed alternatief is de CX 100 van Sennheiser. Hij scoort over het algemeen iets lager dan de Sony, maar dat scheelt niet veel. En hij is ongeveer even duur in aanschaf.

Op geluidskwaliteit scoort de Sennheiser iets lager dan de Sony, maar het is nog steeds ruim voldoende. Het draagcomfort van de Sennheiser is juist iets beter dan de Sony.

Waar je vooral op inlevert ten opzichte van de Sony zijn de extra functies. Zo heeft de Sennheiser geen afstandsbediening in het snoer en kun je er niet mee bellen.

Hij wordt geleverd met vier verschillende maten plugjes.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.