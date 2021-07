Israëlische autoriteiten hebben een bezoek gebracht aan het kantoor van NSO Group, de maker van de spionagesoftware Pegasus. Dat meldt het Israëlische ministerie van Defensie op Twitter. Met Pegasus zouden mogelijk over de hele wereld journalisten, activisten en advocaten zijn bespioneerd.

De autoriteiten bezochten het kantoor van NSO naar aanleiding van de recente berichtgeving rondom Pegasus. Volgens het ministerie waren er meerdere partijen bij de inspectie betrokken. De Israëlische krant Calcalist schrijft dat "vertegenwoordigers van een aantal veiligheidsinstanties" het kantoor van NSO bezochten.

Wat er precies is onderzocht, is niet bekend. Calcalist schrijft op basis van een bron bij NSO dat er geen computersystemen of documenten van het bedrijf zijn ingezien.

Pegasus is al jaren omstreden, maar ligt recent onder een vergrootglas na een onderzoek van internationale mediabedrijven. Die vonden een lijst met 50.000 telefoonnummers van mensen die mogelijk doelwit waren van de spionagesoftware, zoals dus journalisten en activisten.

NSO Group zegt zich niet in de uitkomsten van het onderzoek te kunnen vinden. Volgens het bedrijf staat het "vol met verkeerde aannames en niet-onderbouwde theorieën". Ook zegt NSO goede bedoelingen te hebben met de software. Het bedrijf beschrijft Pegasus als "technologie die overheden helpt bij het opsporen en onderzoeken van terrorisme en criminaliteit om duizenden levens te redden".