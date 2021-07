Ongeveer 3,9 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland beschikken over een glasvezelaansluiting, schrijft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in zijn Telecommonitor. Het aantal woningen dat op glasvezel wordt aangesloten, groeit volgens de autoriteit flink door.

In het eerste kwartaal van 2021 werden 200.000 woningen aangesloten op het glasvezelnetwerk, waarmee hoge internetsnelheden (tot 1 Gbps) te halen zijn. In 2020 werden in totaal een half miljoen huishoudens aangesloten op glasvezel en in 2019 waren dat er nog maar 180.000.

Van de huishoudens met toegang tot glasvezel hebben er 1,7 miljoen een abonnement. Daarnaast zijn er nog eens 3,5 miljoen huishoudens die een internetabonnement via de kabel hebben. Voor het eerst heeft meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens een internetverbinding met een snelheid die hoger ligt dan 100 Mbps.

Nederlanders bellen nog steeds vaker. In het eerste kwartaal steeg het aantal belminuten tot 13,1 miljoen. Dat aantal schommelde in de afgelopen kwartalen tussen de 10 en 12 miljoen.

Het aantal verzonden sms'jes blijft dalen. Er werden er in de eerste drie maanden van dit jaar 600.000 verzonden, een daling van 6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het mobiele dataverbruik steeg met 7 procent tot 270 miljard MB.