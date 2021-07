Maandelijks maken 3,5 miljard mensen wereldwijd gebruik van Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram. Dat maakt Facebook bekend in zijn kwartaalcijfers, waarin ook forse winstcijfers werden opgetekend.

Het aantal gebruikers van Facebook-diensten groeide met 12 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden. In het vorige kwartaal waren het er overigens nog 3,45 miljard.

Volgens Facebook-directeur Mark Zuckerberg was het "een sterk kwartaal" voor zijn bedrijf. In een gesprek met investeerders herhaalde hij zijn toekomstplannen voor Facebook, waarvan hij een zogeheten metaverse wil maken. "Zie het als een soort internet waar je in zit, in plaats van dat je er alleen naar kijkt", zei hij.

Een week geleden zei Zuckerberg tegen The Verge dat hij het metaverse ziet als de opvolger van mobiel internet. Het metaverse moet een gedeelde online wereld worden waarin mensen kunnen communiceren, werken en gamen in een virtuele omgeving die niet aan platte schermen is gebonden. Toch blijft de invulling van het idee nog wat vaag.

Sterke groeicijfers zullen afzwakken

In het afgelopen kwartaal wist Facebook een omzet van 29 miljard dollar (zo'n 24,5 miljard euro) te boeken. Dat was in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 18,6 miljard dollar. Het meeste geld kwam binnen via advertenties, die voor hogere prijzen op Facebook werden verkocht.

De nettowinst kwam uit op 10,4 miljard dollar, tegenover 5,2 miljard dollar een jaar eerder. Wel zegt Facebook dat een sterke groei er voorlopig niet meer in zit. Dat komt onder meer doordat Facebook in de tweede helft van 2020 flink wist te profiteren van de coronacrisis, waaruit de wereld nu langzaamaan weer opkrabbelt.

Ook noemt Facebook de recente iOS-updates als remmende factor. Daarmee moeten gebruikers bedrijven nadrukkelijk toestemming geven om hen te volgen. Als ze die toestemming niet geven, wordt zeer gericht adverteren, zoals op Facebook veel gebeurt, een stuk moeilijker.