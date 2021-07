Ongeveer 65.000 mensen vragen donderdag aan drie grote techbedrijven welke gegevens ze over hen hebben verzameld. De tienduizenden mensen worden begeleid door de Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI), dat zegt dat het de grootste gezamenlijke aanvraag van persoonsgegevens in Europa is.

De aanvragen worden ingediend bij de populaire filmpjesapp TikTok, de onlinevergaderdienst Zoom en dataverzamelaar Palantir. Dat laatste bedrijf verwerkt met behulp van ingewikkelde software grote hoeveelheden data om bijvoorbeeld terroristen en criminelen op te sporen. De software wordt gebruikt door veiligheids- en politiediensten wereldwijd.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders er onder de groep zijn. De collectieve aanvraag staat open voor iedereen uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

SOMI wil weten welke gegevens de bedrijven verzamelen, hoe die worden bewaard en met wie de informatie wordt gedeeld. Dat moet duidelijk maken of de bedrijven de Europese privacyregels overtreden. De bedrijven hebben een maand de tijd om antwoord te geven.

SOMI kondigde begin juni aan dat ze namens tienduizenden ouders een schadeclaim indient tegen TikTok. De stichting uit Badhoevedorp eist een bedrag dat zou kunnen oplopen tot 1,4 miljard euro. De ouders vinden dat de app de veiligheid en de privacy van hun kinderen niet goed beschermt. Die zaak staat los van de aanvraag van persoonsgegevens bij TikTok, Zoom en Palantir, zegt de stichting.